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14.06.2022  16:23   Дмитрий Колоней

Почти тысяча детей эвакуирована в Харьков

Семьи переселены в Харьков с оккупированных территорий.

Почти тысяча детей эвакуирована в Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам главы ХОВА Олега Синегубова, 1700 жителей временно оккупированных территорий Харьковщины и Луганщины эвакуировали в безопасные места. Примерно 700 эвакуированных – это дети.
 
«Это огромная работа многих служб и волонтерских организаций. Всего задействовали около 200 человек и почти 40 автобусов. Благодарны волонтерам чешской организации Helping to leave, местным благотворителям и «Красному Кресту». На месте работали областные службы ГСЧС, в частности, психологи, Нацполиция, служащие прокуратуры и СБУ, пограничники, медики областного Центра экстренной помощи, работники Харьковской ОВА и органов местного самоуправления. Всех эвакуированных обеспечили питанием, водой, транспортировкой, медицинской и психологической поддержкой. Благодарны всем, кто приобщился благодаря совместной работе наши граждане под украинскими флагами!», – сказал Олег Синегубов.
 
 
Тэги:  дети-переселенцы, эвакуация, харьков
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