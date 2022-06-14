14.06.2022 16:23 Дмитрий Колоней

Почти тысяча детей эвакуирована в Харьков

Семьи переселены в Харьков с оккупированных территорий.

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам главы ХОВА Олега Синегубова, 1700 жителей временно оккупированных территорий Харьковщины и Луганщины эвакуировали в безопасные места. Примерно 700 эвакуированных – это дети.

«Это огромная работа многих служб и волонтерских организаций. Всего задействовали около 200 человек и почти 40 автобусов. Благодарны волонтерам чешской организации Helping to leave, местным благотворителям и «Красному Кресту». На месте работали областные службы ГСЧС, в частности, психологи, Нацполиция, служащие прокуратуры и СБУ, пограничники, медики областного Центра экстренной помощи, работники Харьковской ОВА и органов местного самоуправления. Всех эвакуированных обеспечили питанием, водой, транспортировкой, медицинской и психологической поддержкой. Благодарны всем, кто приобщился благодаря совместной работе наши граждане под украинскими флагами!», – сказал Олег Синегубов.