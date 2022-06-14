14.06.2022 16:45 Виталий Хиневич

В Харькове изменили расписание пригородных поездов

В Харьковской области некоторые пригородные поезда изменили график движения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ЮЖД».

Сообщается, что с 15 июня для удовлетворения потребностей в перевозках железнодорожным транспортом и улучшения качества обслуживания пассажиров в региональном филиале «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» произошли изменения в расписании движения отдельных пригородных поездов.

Поезд №6052/6051 в сообщении Тростянец-Смородино – Ахтырка, отправлением со ст. Тростянец-Смородино в 05:10, прибытие в ст. Ахтырка в 06:23.

Поезд №6051 Кириковка – Тростянец-Смородино установлен в сообщении Ахтырка – Тростянец-Смородино №6052/6051, отправление со ст. Ахтырка в 06:43, прибытие в ст. Тростянец-Смородино 07:58.

Поезд №6058 Тростянец-Смородино – Кириковка продлен до ст. Ахтырка и установлено в сообщении Тростянец-Смородино – Ахтырка, отправление со ст. Тростянец-Смородино в 17:10, прибытие в ст. Ахтырка 18:23.

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Поезд №6057 Кириковка – Тростянец-Смородино установлен в сообщении Ахтырка – Боромля, отправление со ст. Ахтырка в 18:43, прибытие в ст. Боромля в 20:40.

Кроме этого назначены пригородные поезда:

№ 6689 Харьков-Пассажирский – Красноград, отправление из ст. Харьков-Паажирский в 12:10, прибытие в Красноград в 14:48;

№ 6696 Красноград - Харьков-Пассажирский, отправление со ст. Красноград в 18:19, прибытие в ст. Харьков-Пассажирский в 21:08;

№ 6529 Харьков-Пассажирский – Лихачево, отправление со ст. Харьков-Пассажирский в 20:30, прибытие в ст. Лихачево в 22:31;

№ 6414 Лихачево - Харьков-Пассажирский, отправление со ст. Лихачево в 06:15, прибытие в ст. Харьков-Пассажирский в 07:52; - № 6432 Генеевка – Харьков-Пассажирский, отправка с з.п. Гениевка в 19:00, прибытие в ст. Харьков-Пассажирский в 20:20;

№ 6433 Харьков-Пассажирский – Змеев, отправление со ст. Харьков-Пассажирский в 19:50, прибытие в ст. Змеев в 21:06;

№ 6293 Огульцы – Скороходово, отправление со ст. Огульцы в 06:46, прибытие в ст. Скороходово в 07:59,

№ 6294 Скороходово – Огульцы, отправление со ст. Скороходово в 08:24, прибытие в ст. Игроки в 09:36.

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