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14.06.2022  16:45   Виталий Хиневич

В Харькове изменили расписание пригородных поездов

В Харьковской области некоторые пригородные поезда изменили график движения.

Харьков поезда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ЮЖД».
 
Сообщается, что с 15 июня для удовлетворения потребностей в перевозках железнодорожным транспортом и улучшения качества обслуживания пассажиров в региональном филиале «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» произошли изменения в расписании движения отдельных пригородных поездов.
 
Поезд №6052/6051 в сообщении Тростянец-Смородино – Ахтырка, отправлением со ст. Тростянец-Смородино в 05:10, прибытие в ст. Ахтырка в 06:23.
 
Поезд №6051 Кириковка – Тростянец-Смородино установлен в сообщении Ахтырка – Тростянец-Смородино №6052/6051, отправление со ст. Ахтырка в 06:43, прибытие в ст. Тростянец-Смородино 07:58.
 
Поезд №6058 Тростянец-Смородино – Кириковка продлен до ст. Ахтырка и установлено в сообщении Тростянец-Смородино – Ахтырка, отправление со ст. Тростянец-Смородино в 17:10, прибытие в ст. Ахтырка 18:23.
 
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Поезд №6057 Кириковка – Тростянец-Смородино установлен в сообщении Ахтырка – Боромля, отправление со ст. Ахтырка в 18:43, прибытие в ст. Боромля в 20:40.
 
Кроме этого назначены пригородные поезда:
 
  • № 6689 Харьков-Пассажирский – Красноград, отправление из ст. Харьков-Паажирский в 12:10, прибытие в Красноград в 14:48;
  • № 6696 Красноград - Харьков-Пассажирский, отправление со ст. Красноград в 18:19, прибытие в ст. Харьков-Пассажирский в 21:08;
  • № 6529 Харьков-Пассажирский – Лихачево, отправление со ст. Харьков-Пассажирский в 20:30, прибытие в ст. Лихачево в 22:31;
  • № 6414 Лихачево - Харьков-Пассажирский, отправление со ст. Лихачево в 06:15, прибытие в ст. Харьков-Пассажирский в 07:52; - № 6432 Генеевка – Харьков-Пассажирский, отправка с з.п. Гениевка в 19:00, прибытие в ст. Харьков-Пассажирский в 20:20;
  • № 6433 Харьков-Пассажирский – Змеев, отправление со ст. Харьков-Пассажирский в 19:50, прибытие в ст. Змеев в 21:06;
  • № 6293 Огульцы – Скороходово, отправление со ст. Огульцы в 06:46, прибытие в ст. Скороходово в 07:59,
  • № 6294 Скороходово – Огульцы, отправление со ст. Скороходово в 08:24, прибытие в ст. Игроки в 09:36.

Напомним, AliExpress возобновил доставку товаров в Украину.

Источник:   ЮЖД
 Тэги:  харьков, поезда
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