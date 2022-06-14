    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обстреляли пригород Харькова: от удара оккупантов пострадали десятки домов (фото)
14.06.2022  16:51   Дмитрий Колоней

Обстреляли пригород Харькова: от удара оккупантов пострадали десятки домов (фото)

Правоохранители задокументировали военные преступления России под Харьковом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, по рассказам местных жителей, артиллерийский обстрел начался 6 апреля 2022 около 23:30 и длился около часа. После его окончания граждане обнаружили на своих дворах воронки, обломки снарядов, неразорвавшиеся боеприпасы.
Большинство домов осталось без окон, были разрушены крыши и фасады зданий, одно хозяйственное сооружение сгорело.
В течение одной ночи в полицию поступило сообщение о повреждении 22 частных домов.
58-летняя жительница села получила несколько осколочных ранений.
 
По словам специалиста-криминалиста следственного отдела отделения полиции Нововодолажского района Харьковского райуправления №1 Давида Гайсимуса, 14 июня проводилась фиксация преступлений войск России. Правоохранители задокументировали все повреждения, изъяли обломки, опросили граждан.В дальнейшем будет решаться вопрос об открытии уголовного производства для привлечения виновных к ответственности.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, безлюдовка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Криминал и происшествия Страна-агрессор хитростью завлекает людей в войска (видео) 14.06 Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли Коробочкино Харьковской области 14.06 Криминал и происшествия Захватчики массово отказываются идти в атаку (видео)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 