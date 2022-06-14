14.06.2022 16:51 Дмитрий Колоней

Обстреляли пригород Харькова: от удара оккупантов пострадали десятки домов (фото)

Правоохранители задокументировали военные преступления России под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, по рассказам местных жителей, артиллерийский обстрел начался 6 апреля 2022 около 23:30 и длился около часа. После его окончания граждане обнаружили на своих дворах воронки, обломки снарядов, неразорвавшиеся боеприпасы.

Большинство домов осталось без окон, были разрушены крыши и фасады зданий, одно хозяйственное сооружение сгорело.

В течение одной ночи в полицию поступило сообщение о повреждении 22 частных домов.

58-летняя жительница села получила несколько осколочных ранений.

По словам специалиста-криминалиста следственного отдела отделения полиции Нововодолажского района Харьковского райуправления №1 Давида Гайсимуса, 14 июня проводилась фиксация преступлений войск России. Правоохранители задокументировали все повреждения, изъяли обломки, опросили граждан.В дальнейшем будет решаться вопрос об открытии уголовного производства для привлечения виновных к ответственности.