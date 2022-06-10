10.06.2022 17:20 Виталий Хиневич

Электроснабжение вернули в крупный район Харькова

Энергетики восстановили электрические сети.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковоблэнерго».

Сообщается, что сотрудники АО «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение на Северной Салтовке. Энергетикам понадобилось около месяца, чтобы провести работы.

Из-за бомбежек и интенсивных артиллерийских обстрелов Северная Салтовка оставалась обесточенной более трех месяцев.

«Большинство местных жителей вынуждены были покинуть собственные дома. Но были и те, кто, несмотря на смертельную угрозу, продолжал жить в полуразрушенных взрывами многоэтажках. Лишенные элементарных удобств горожане готовили еду на огне, воду набирали на источнике, ходили пешком заряжать телефоны и фонари до ближайшей станции метро. Как только украинская армия отогнала врага подальше от города, и утихли обстрелы, ремонтные бригады Салтовского и Центрального РЭС начали восстановительные работы. Энергетики устранили повреждения на питающей линии от подстанции "Барабашова" до электрических сетей жилмассива", - сообщили на предприятии.