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10.06.2022  17:39   Виталий Хиневич

Два трамвайных маршрута начнут работу в Харькове

С 13 июня начнут курсировать два трамвайных маршрута.


Два трамвайных маршрута начнут работу в Харькове
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что с 13 июня с интервалом движения в 14-16 минут начнут курсировать два трамвая:
 
№6: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602-й микрорайон»;
 
№8: разворотный круг «Парк машиностроителей» - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602-й микрорайон».
 
Однако перестанет работать один трамвайный и автобусный маршрут:
  • 11 июня - автобус №78 («Пл. Конституции - пр. Победы»);
  • 13 июня - трамвай №14 (разворотный круг «Южный вокзал» - разворотный круг «Парк машиностроителей»).

Напомним, интервал движения поездов на Салтовской линии сократят.

Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  трамваи, харьков
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