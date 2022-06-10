10.06.2022 17:39 Виталий Хиневич
Два трамвайных маршрута начнут работу в Харькове
С 13 июня начнут курсировать два трамвайных маршрута.
Два трамвайных маршрута начнут работу в Харькове
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что с 13 июня с интервалом движения в 14-16 минут начнут курсировать два трамвая:
№6: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602-й микрорайон»;
№8: разворотный круг «Парк машиностроителей» - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602-й микрорайон».
Однако перестанет работать один трамвайный и автобусный маршрут:
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11 июня - автобус №78 («Пл. Конституции - пр. Победы»);
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13 июня - трамвай №14 (разворотный круг «Южный вокзал» - разворотный круг «Парк машиностроителей»).
Напомним, интервал движения поездов на Салтовской линии сократят.
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