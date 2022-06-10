10.06.2022 17:48 Дмитрий Колоней
Ликвидация последствий агрессии РФ в Харькове: решение исполкома
В Харькове принято решение о ликвидации последствий нападения захватчиков.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на госрсовет, решение об осуществлении первоочередных работ и мер по ликвидации последствий вооруженной агрессии россии, связанных с повреждением зданий и сооружений, приняли на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Согласно решению, сначала все поврежденные объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и пр. будут осмотрены, а по итогам - сформированы соответствующие списки.
Кроме того, решением Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут утверждены перечни потенциально аварийно- опасных объектов, где нужен частичный демонтаж отдельных частей и/или конструкций, и тех, которые подлежат ликвидации. Списки составят со сроками и очередностью.
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