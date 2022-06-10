    
Главная Новости Харькова Власть Ликвидация последствий агрессии РФ в Харькове: решение исполкома
10.06.2022  17:48   Дмитрий Колоней

Ликвидация последствий агрессии РФ в Харькове: решение исполкома

В Харькове принято решение о ликвидации последствий нападения захватчиков.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на госрсовет, решение об осуществлении первоочередных работ и мер по ликвидации последствий вооруженной агрессии россии, связанных с повреждением зданий и сооружений, приняли на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
 
Согласно решению, сначала все поврежденные объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и пр. будут осмотрены, а по итогам - сформированы соответствующие списки.
 
Кроме того, решением Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут утверждены перечни потенциально аварийно- опасных объектов, где нужен частичный демонтаж отдельных частей и/или конструкций, и тех, которые подлежат ликвидации. Списки составят со сроками и очередностью. 
 
Тэги:  агрессия россии, ликвидация последствий, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Криминал и происшествия Оккупанты четырежды обстреляли харьковскую школу (фото) 10.06 Криминал и происшествия В Харькове обстреляли предприятие: преступление задокументировано (фото) 10.06 ЖКХ Обстрелы оккупантов повреждают электрокабеля Харьковводоканала
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 