10.06.2022 15:45 Виталий Хиневич
Жители Северной Салтовки должны быть с теплом
Тепловые пункты готовят к восстановлению и ремонту.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что источники теплоснабжения на Северной Салтовке и территории жилого комплекса «Интернационалист», поврежденные во время обстрелов, планируется восстановить до нового отопительного сезона.
10 июня, в КП «Харьковские тепловые сети», такое распоряжение дал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Источники теплоснабжения обследовали еще в первые дни после попадания снарядов. Некоторые котельные и центральные тепловые пункты были повреждены несколько раз подряд. Всего Киевский филиал КП «Харьковские тепловые сети» готовит к реконструкции и восстановлению на Северной Салтовке и территории жилого комплекса «Интернационалист» шесть котельных и пять центральных тепловых пунктов.
Сейчас специалисты предприятия готовят проекты реконструкций и выбирают подрядные организации для выполнения работ.
Напомним, Харьковские тепловые сети подали горячую воду
на Роганский жилмассив.
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