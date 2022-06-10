10.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

Жители Северной Салтовки должны быть с теплом

Тепловые пункты готовят к восстановлению и ремонту.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что источники теплоснабжения на Северной Салтовке и территории жилого комплекса «Интернационалист», поврежденные во время обстрелов, планируется восстановить до нового отопительного сезона.

10 июня, в КП «Харьковские тепловые сети», такое распоряжение дал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Источники теплоснабжения обследовали еще в первые дни после попадания снарядов. Некоторые котельные и центральные тепловые пункты были повреждены несколько раз подряд. Всего Киевский филиал КП «Харьковские тепловые сети» готовит к реконструкции и восстановлению на Северной Салтовке и территории жилого комплекса «Интернационалист» шесть котельных и пять центральных тепловых пунктов.

Сейчас специалисты предприятия готовят проекты реконструкций и выбирают подрядные организации для выполнения работ.

Напомним, Харьковские тепловые сети подали горячую воду на Роганский жилмассив.