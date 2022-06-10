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10.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Разъезжал по улицам: в Харькова обнаружено угнанное авто

Патрульные Харькова нашли разыскиваемую машину.

Криминал Харьков: Угнанная в апреле машина найдена и остановлена патрульными
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, патрулируя Основянский район Харькова, стражи порядка  остановили подозрительный автомобиль Lada с прицепом.
 
В прицепе автомобиля лежало значительное количество обгоревшей медной проволоки, происхождение которой водитель объяснить не смог. Авто этой марки и модели отвечало имеющимся ориентировкам.
 
Криминал Харьков: Угнанная в апреле машина найдена и остановлена патрульными
 
В ходе проверки VIN номера патрульные установили, что транспортное средство разыскивают правоохранители. Как установили впоследствии, автомобилем незаконно завладели неизвестные в Индустриальном районе города в апреле этого года. Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
 
Тэги:  угон, найдена машина, харьков, кража
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