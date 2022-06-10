10.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Разъезжал по улицам: в Харькова обнаружено угнанное авто

Патрульные Харькова нашли разыскиваемую машину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, патрулируя Основянский район Харькова, стражи порядка остановили подозрительный автомобиль Lada с прицепом.

В прицепе автомобиля лежало значительное количество обгоревшей медной проволоки, происхождение которой водитель объяснить не смог. Авто этой марки и модели отвечало имеющимся ориентировкам.

В ходе проверки VIN номера патрульные установили, что транспортное средство разыскивают правоохранители. Как установили впоследствии, автомобилем незаконно завладели неизвестные в Индустриальном районе города в апреле этого года. Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.