10.06.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Разъезжал по улицам: в Харькова обнаружено угнанное авто
Патрульные Харькова нашли разыскиваемую машину.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, патрулируя Основянский район Харькова, стражи порядка остановили подозрительный автомобиль Lada с прицепом.
В прицепе автомобиля лежало значительное количество обгоревшей медной проволоки, происхождение которой водитель объяснить не смог. Авто этой марки и модели отвечало имеющимся ориентировкам.
В ходе проверки VIN номера патрульные установили, что транспортное средство разыскивают правоохранители. Как установили впоследствии, автомобилем незаконно завладели неизвестные в Индустриальном районе города в апреле этого года. Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
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