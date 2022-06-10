10.06.2022 14:10 Виталий Хиневич

Жилой район Харькова снова с горячей водой

Коммунальное предприятие подало горячую воду в жилые дома 10 июня.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ХТС».

Сообщается, что 10 июня Харьковские тепловые сети подали горячую воду на Роганский жилмассив. Котел, который до 15 апреля грел батареи, сегодня включили для других целей. Теперь он будет греть воду на 58 домов. Эту услуги жители района ждали три месяца.

Как говорит начальник теплового района Андрей Рогожин, горячую воду отключили в ночь с 6 на 7 марта, потому что было попадание в электрическую подстанцию Лосево, и основной источник теплоснабжения отключился по электричеству. С учетом того, что вторая котельная, оставшаяся в работе, не рассчитанная на одновременную подачу и воды, и отопления, предприятием был предоставлен приоритет для обогрева домов.

Кроме этого отмечается, что возобновление горячего водоснабжения ожидается в ближайшие дни и на Салтовке, где горячей воды не было месяц.

Напомним, вражеский обстрел снова повредил восстановленный газопровод под Харьковом.