Вражеский обстрел снова повредил восстановленный газопровод под Харьковом

Жители Дергачей и близлежащих населенных пунктов остались без газоснабжения.
Напомним, повреждение газопровода обстрелом 6 юня в Дергачах оставило без газа город Дергачи и поселок городского типа Малая Даниловка, села Караван, Лужок, Чайковка. Газовики в краткие сроки восстановили магистраль, по состоянию на 9 июня к газоснабжению подключили уже пости 5 тысяч домов.
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