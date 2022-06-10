10.06.2022 09:42 Рита Парфенова

Вражеский обстрел снова повредил восстановленный газопровод под Харьковом

Жители Дергачей и близлежащих населенных пунктов остались без газоснабжения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгаз».

Сообщается, что в результате ночных вражеских обстрелов города Дергачи осколками перебиты распределительные газопроводы низкого и среднего давления.

На преприятии сообщили, ччто бригады АДС локализовали аварию на сетях путем прекращения подачи газа через поврежденные трубы для их ремонта. В этот раз без газоснабжения около 10 тысяч семей Дергачевщины.

«Поскольку вчера вечером специалисты АО «Харьковгаз» завершили пуск газа в дома дергачевцев после очередных рашистских прилетов, второй раз за эту неделю просим жителей города Дергачи, пгт Малой Даниловки, сел Караван, Лужок, Чайковка самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами», – обращаются газовики.



О ходе работ и подготовке к пуску газа будет сообщено дополнительно.

Напомним, повреждение газопровода обстрелом 6 юня в Дергачах оставило без газа город Дергачи и поселок городского типа Малая Даниловка, села Караван, Лужок, Чайковка. Газовики в краткие сроки восстановили магистраль, по состоянию на 9 июня к газоснабжению подключили уже пости 5 тысяч домов.