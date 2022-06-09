09.06.2022 11:29 Рита Парфенова

Под Харьковом восстановили перебитый оккупантами газопровод

Специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение почти в 5 тысячах домов Дергачевской общины.

Жители Дергачей и близлежащих поселков остались без газоснабжения после вражеского обстрела 6 июня. Был поврежден газопровод среднего давления, передает РЕДПОСТ.

Газовики в краткие сроки восстановили магистраль, работы по пуску газа проведены в Дергачах, Малой Даниловке и селах Караван, Лужок, Чайковка.

На сегодняшний день подключение домов к газоснабжению продолжается.

Кроме Дергачей, еще в одном районе активных боевых действий проведены ремонты газопроводов и подключен природный газ. Три села Чугуевского района снова с газоснабжением.

Напомним, повреждение газопровода в Дергачах оставило без газа город Дергачи и поселок городского типа Малая Даниловка, села Караван, Лужок, Чайковка.