Под Харьковом восстановили перебитый оккупантами газопровод

Специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение почти в 5 тысячах домов Дергачевской общины.
Жители Дергачей и близлежащих поселков остались без газоснабжения после вражеского обстрела 6 июня. Был поврежден газопровод среднего давления, передает РЕДПОСТ.
Газовики в краткие сроки восстановили магистраль, работы по пуску газа проведены в Дергачах, Малой Даниловке и селах Караван, Лужок, Чайковка.
На сегодняшний день подключение домов к газоснабжению продолжается.
Кроме Дергачей, еще в одном районе активных боевых действий проведены ремонты газопроводов и подключен природный газ. Три села Чугуевского района снова с газоснабжением.
Напомним, повреждение газопровода в Дергачах оставило без газа город Дергачи и поселок городского типа Малая Даниловка, села Караван, Лужок, Чайковка.
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