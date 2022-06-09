    
Главная Новости Харькова ЖКХ Под Харьковом восстановили перебитый оккупантами газопровод
09.06.2022  11:29   Рита Парфенова

Под Харьковом восстановили перебитый оккупантами газопровод

Специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение почти в 5 тысячах домов Дергачевской общины.

Харьковгаз возобновил газоснабжение для 5000 семей Дергачевщины

Жители Дергачей и близлежащих поселков остались без газоснабжения после вражеского обстрела 6 июня. Был поврежден газопровод среднего давления, передает РЕДПОСТ.

Газовики в  краткие сроки восстановили магистраль, работы по пуску газа проведены в Дергачах, Малой Даниловке и селах Караван, Лужок, Чайковка.

На сегодняшний день подключение домов к газоснабжению продолжается.

Кроме Дергачей, еще в одном районе активных боевых действий проведены ремонты газопроводов и подключен природный газ. Три села Чугуевского района снова с газоснабжением.

Напомним, повреждение газопровода в Дергачах оставило без газа город Дергачи и поселок городского типа Малая Даниловка, села Караван, Лужок, Чайковка.

Источник:   АО «Харьковгаз»
 Тэги:  газ, харьков, дергачи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.06 ЖКХ Подачу газа восстановили в разрушенный обстрелами район Харькова 07.06 Экономика и промышленность Импортный газ подорожал: сколько стоит топливо 06.06 Экономика и промышленность Стало известно, повысятся ли цены на газ в Украине
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 