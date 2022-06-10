10.06.2022 09:50

"Смерчем" по детскому саду. Прокуратура продолжает фиксировать военные преступления в Харьковской области (фото)

Прокуратура в Малой Рогани проводит следственные действия для сбора доказательной базы по военным преступлениям против Украины. Статья – нарушение законов войны.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



"Перед вами неразорвавшийся снаряд "Смерча". Как мы видим, рядом с неразорвавшимся снарядом детский сад, и как вы понимаете, детский садик - это не военный объект" - комментирует ход сбора доказательств Александр Ильенков, руководитель Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ"Перед вами неразорвавшийся снаряд "Смерча". Как мы видим, рядом с неразорвавшимся снарядом детский сад, и как вы понимаете, детский садик - это не военный объект" - комментирует ход сбора доказательств Александр Ильенков, руководитель Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области.

"Была повреждена только гражданская инфраструктура, мы не обнаружили ни одного военного объекта на данной территории, мы не нашли нашей разрушенной техники.

Повреждены и выбиты окна, разрушены двери, заборы. Мы установили несколько мест попадания реактивных снарядов: это был "Град", мы нашли что-то похожее на "Ураган" по свидетельским показаниям и нашли обломки двух "Градов" с идентификационными номерами. Это поможет нам установить, где находился этот боеприпас и кто его выпустил" - рассказывает Александр Ильенков.

Сейчас только в части Харьковского района собрано доказательств более чем на 2 сотни уголовных производств. Исходя из информации прокуратуры, больше всего эпизодов военных преступлений в населенных пунктах Малая Рогань и Ольховка. В поселке Кутузовка прокуратура еще не проводила следственные действия, поскольку этот населенный пункт до сих пор находится под обстрелами. По всем эпизодам, если есть достаточная доказательная база, виновникам военных преступлений могут заочно сообщить о подозрении. Сейчас Харьковщина такое практикует. С военнопленными другой протокол. Ими занимается Служба безопасности Украины.

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