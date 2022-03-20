20.03.2022 19:41 Евгений Клочко

Малая Рогань находится на грани гуманитарной катастрофы

По состоянию на 20 марта Украина согласовала 7 гуманитарных коридоров. Гуманитарные грузы с продуктами питания и медикаментами предназначались в том числе для Волчанска, Рогани и Малой Рогани.



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ОБ этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия». Отмечается, что гумконвой, который 20 марта должен был приехать в село Малая Рогань под Харьковом, смог доехать только до поселка Рогань.

По словам главы Роганской ОТГ Марии Черненко, в населенных пунктах громады сложилась разная ситуация, хуже она в поселке Рогань, в Докучаевском и Хролях — получше.

«Больше всего досталось Рогани. Вчера у нас было три пожара. Во время пожара сгорел мужчина, когда были интенсивные обстрелы. Сегодня также были обстрелы, один пожар, без жертв», — рассказала Мария Черненко.

По состоянию на 10 марта сообщалось, что ситуация с обеспечением людей в Малой Рогани – более чем критическая.