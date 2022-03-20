Малая Рогань находится на грани гуманитарной катастрофы

По состоянию на 20 марта Украина согласовала 7 гуманитарных коридоров. Гуманитарные грузы с продуктами питания и медикаментами предназначались в том числе для Волчанска, Рогани и Малой Рогани.
«Больше всего досталось Рогани. Вчера у нас было три пожара. Во время пожара сгорел мужчина, когда были интенсивные обстрелы. Сегодня также были обстрелы, один пожар, без жертв», — рассказала Мария Черненко.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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