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20.03.2022  18:20   Рита Парфенова

Харьковчане получают справки внутренне перемещенных лиц: как оформить и что гарантирует

Харьковская область вошла в список регионов, жителям которых выдают справки внутренне перемещенных лиц.

справки внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Для оформлния справки в период действия военного положения нужно обратиться в сельский, поселковый, городской совет или в центр предоставления административных услуг населенного пункта, где находится человек. При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

Справка ВПЛ потребуется для устройства детей в учебные заведения, заключения декларации с врачом и других нужд.

При этом выплата ежемесячного пособия на проживание не предусмотрена, однако предусмотрена компенсация расходов коммунальным заведениям, размещающим внутренне перемещенные лица. Также правительство прорабатывает вопросы компенсации физическим лицам, размещающим переселенцев.

Тэги:  справк, харьков
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