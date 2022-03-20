20.03.2022 18:20 Рита Парфенова

Харьковчане получают справки внутренне перемещенных лиц: как оформить и что гарантирует

Харьковская область вошла в список регионов, жителям которых выдают справки внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Для оформлния справки в период действия военного положения нужно обратиться в сельский, поселковый, городской совет или в центр предоставления административных услуг населенного пункта, где находится человек. При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

Справка ВПЛ потребуется для устройства детей в учебные заведения, заключения декларации с врачом и других нужд.

При этом выплата ежемесячного пособия на проживание не предусмотрена, однако предусмотрена компенсация расходов коммунальным заведениям, размещающим внутренне перемещенные лица. Также правительство прорабатывает вопросы компенсации физическим лицам, размещающим переселенцев.