Харьковчане получают справки внутренне перемещенных лиц: как оформить и что гарантирует

Харьковская область вошла в список регионов, жителям которых выдают справки внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Для оформлния справки в период действия военного положения нужно обратиться в сельский, поселковый, городской совет или в центр предоставления административных услуг населенного пункта, где находится человек. При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.
Справка ВПЛ потребуется для устройства детей в учебные заведения, заключения декларации с врачом и других нужд.
При этом выплата ежемесячного пособия на проживание не предусмотрена, однако предусмотрена компенсация расходов коммунальным заведениям, размещающим внутренне перемещенные лица. Также правительство прорабатывает вопросы компенсации физическим лицам, размещающим переселенцев.
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