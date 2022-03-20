20.03.2022 16:36 Евгений Клочко

Харьковский политех возобновляет учебный процесс

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" возобновляет учебный процесс в дистанционном режиме с 28 марта.



НТУ "ХПИ"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу НТУ "ХПИ". Отмечается, что учебное учреждение продолжает искать возможности работать и учиться в условиях боевых действий, в которых все вынужденно оказались.

"Шаг за шагом мы стараемся стабилизировать ситуацию, разрабатываем адаптивные сценарии образовательной деятельности. Понимаем, что многие из вас сейчас находятся в самых разных уголках Украины (или даже в зарубежных странах).

Всем нам очень тяжело. Война застала нас врасплох. Немногие были готовы к такому ходу событий. Большинство из нас имеет при себе самые необходимые вещи. И в такой ситуации может показаться, что образовательный процесс невозможен. Но не нужно поддаваться отрицательным настроениям. Сейчас главной задачей является налаживание коммуникации и этот вопрос практически решен.

Несмотря на войну нам удалось сделать очень многое для решения этого вопроса:

Все время, несмотря на боевые действия, администраторы информационно-вычислительного центра продолжают поддерживать стабильную работу веб-ресурсов и баз данных университета, а вся критическая информация перенесена в облачные хранилища, а значит, работа баз данных, репозитария библиотеки и других электронных ресурсов продолжат свою работу несмотря ни на что.

Кроме того, Политех смог организовать работы бухгалтерии и отдела кадров, что позволило продолжать производить начисления и выплаты, в частности академической стипендии соискателям и заработной платы работникам университета. Несмотря на то, что выплаты социальной стипендии пока невозможны из-за отсутствия соответствующего финансирования, руководство университета делает все возможное и невозможное, чтобы в максимально короткие сроки найти возможность произвести эти выплаты.

Была налажена дистанционная работа ректората и дирекций университета, налажены коммуникационные каналы с учебно-профессорским составом, сотрудниками университета и соискателями. И хотя основным коммуникационным каналом остается корпоративная сеть Office 365, мы наладили альтернативные коммуникационные пути, создали телеграмм-паблики и чаты для сотрудников и соискателей нашего университета.

Был проведен опрос по территориальному местонахождению и техническому обеспечению сотрудников и соискателей университета. Анализ полученных результатов стал еще одним шагом к адаптации и возобновлению образовательного процесса в условиях, в которых все мы с вами оказались.

Университет ведет работу по созданию временных координационных центров НТУ «ХПИ» в центральной и западной Украине.

Все это важные шаги к возобновлению работы университета. Надеемся, что 28 марта мы сможем возобновить образовательный процесс в дистанционном режиме, наладить выполнение заданий и индивидуальных консультаций. Ведь очень важно, чтобы ни один из Вас не потерял время. Слушатели четвертого и шестого курсов смогли завершить обучение и получить дипломы, а студенты младших курсов успешно завершить семестры и быть переведены на следующий год.

Надеемся на ваше понимание и поддержку, ведь несмотря на все выпавшие на нашу судьбу испытания мы остаемся единственной семьей Харьковских Политехников. А значит, мы должны объединиться еще крепче и работать ради Украины и нашей победы", - отметил ректор НТУ "ХПИ" Евгений Сокол.