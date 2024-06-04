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04.06.2024  18:09   Рита Парфенова

Харківський університет навчатиме студентів за оновленою програмою

У Харківському національному університеті радіоелектроніки запустили оновлену освітню програму.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, цього року ХНУРЕ планує набрати 150 студентів за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» кафедри електронних обчислювальних машин.

Здобувачі освіти навчатимуться за оновленою програмою, яку одна з ІТ-компаній розробила спільно з фахівцями ХНУРЕ.

На спеціальності фахівці-початківці опанують розробку на таких мовах програмування, як C++, С#, Java, Python, навчаться проектувати хмарні сервіси і мобільні додатки.

З третього курсу студенти познайомляться з реаліями роботи в ІТ і зможуть отримати перший практичний досвід під час стажування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ та пошкодження корпусів багатьох університетів, Харківщина займає друге місце в Україні за кількістю студентів у закладах вищої освіти.

 

Тэги:  вуз, харків
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