Харківський університет навчатиме студентів за оновленою програмою

У Харківському національному університеті радіоелектроніки запустили оновлену освітню програму.
Як повідомляє РЕДПОСТ, цього року ХНУРЕ планує набрати 150 студентів за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» кафедри електронних обчислювальних машин.
Здобувачі освіти навчатимуться за оновленою програмою, яку одна з ІТ-компаній розробила спільно з фахівцями ХНУРЕ.
На спеціальності фахівці-початківці опанують розробку на таких мовах програмування, як C++, С#, Java, Python, навчаться проектувати хмарні сервіси і мобільні додатки.
З третього курсу студенти познайомляться з реаліями роботи в ІТ і зможуть отримати перший практичний досвід під час стажування.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ та пошкодження корпусів багатьох університетів, Харківщина займає друге місце в Україні за кількістю студентів у закладах вищої освіти.
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