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04.06.2024  18:32   Рита Парфенова

Патрульні Харкова затримують перехожих з наркотиками (фото)

Харківські правоохоронці продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання наркотиків.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулу добу патрульні виявили сім осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.
 
Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.
 
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Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківської поліції минулої доби опрацювали 1136 заяв від громадян про правопорушення та події.
Тэги:  наркотики, харків
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