04.06.2024 19:32 Рита Парфенова

У травневому Харкові повітряна тривога сукупно лунала майже 20 діб

У травні Харків обстрілювали майже втричі частіше, ніж у квітні.



На місці обстрілу УМПБ - Д30 Шевченківського району Харкова 22 травня 2024 року

Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Мер Харкова розповів, чим військові рф обстрілювали Харків. Так, 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 – ракетами, 12 – БПЛА типу «Шахед» та 3 – БПЛА типу «Ланцет».

Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.

«Це дуже сумна статистика. Кілька місяців тому я попереджав увесь світ про те, що Харків потребує найсучасніших систем протиповітряної оборони. Ворог постійно вчиняє потужні обстріли, внаслідок яких гинуть люди», - розповів міський голова.

Мер зазначив, що, попри збройну агресію рф, у Харкові постійно проживає понад 1 млн громадян. Серед них - багато мешканців, які переїхали з деокупованих територій, і евакуйованих з прикордоння.

«Завдання усіх гілок влади зараз - захистити містян, щоб вони почувалися в безпеці», - наголосив Ігор Терехов.

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