У травневому Харкові повітряна тривога сукупно лунала майже 20 діб

У травні Харків обстрілювали майже втричі частіше, ніж у квітні.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Мер Харкова розповів, чим військові рф обстрілювали Харків. Так, 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 – ракетами, 12 – БПЛА типу «Шахед» та 3 – БПЛА типу «Ланцет».
Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.
«Це дуже сумна статистика. Кілька місяців тому я попереджав увесь світ про те, що Харків потребує найсучасніших систем протиповітряної оборони. Ворог постійно вчиняє потужні обстріли, внаслідок яких гинуть люди», - розповів міський голова.
Мер зазначив, що, попри збройну агресію рф, у Харкові постійно проживає понад 1 млн громадян. Серед них - багато мешканців, які переїхали з деокупованих територій, і евакуйованих з прикордоння.
«Завдання усіх гілок влади зараз - захистити містян, щоб вони почувалися в безпеці», - наголосив Ігор Терехов.
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