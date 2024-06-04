04.06.2024 10:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники показали наслідки ранкового обстрілу Куп'янська

Ворог поцілив у приватну оселю, спричинивши пожежу і поранивши господаря.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 6:30 4 червня ворог вдарив по м. Куп’янську. Один зі боєприпасів влучив у приватний будинок. Там виникла пожежа на площі 4 кв.м. Горіли зруйновані конструктивні елементи будинку. Від вибуху 59-річний власник оселі отримав поранення.

До місця події прибули куп’янські рятувальники на 2-х оперативно-рятувальних автомобілях, а також медичний розрахунок колег з Київщини.

Пожежу швидко приборкали, а постраждалому надали допомогу.

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