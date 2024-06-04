04.06.2024 09:09 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж на Харківщині

Також на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 5 лісових пожеж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

Окупанти обстріляли підприємство у м. Куп’янську, яхт-клуб у с. Хотомля Старосалтівської громади, торговельний заклад та приватний будинок у с. Білий Колодязь Вовчанської громади, а також відкриту місцевість у с. Руська Лозова Дергачівської громади, де горіла суха трава на площі 2 га.

Дані пожежі ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У випадку гасіння пожежі в яхт-клубі рятувальникам вдалось врятувати 3 будівлі. Постраждалих немає.

Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 5 лісових пожеж на загальній площі близько 3000 га. Локалізовано 3 з цих пожеж на загальній площі понад 23 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11629 осіб, з них 891 дитина та 263 маломобільні особи.

За цей період здійснено 39 оперативних виїздів, з яких:

29 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку після обстрілу;

5 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог продовжує обстрілювати Харків та населені пункти області.