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04.06.2024  09:30   Віталій Хінєвіч

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 551 дитина

Більше ніж 1919 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
 
Станом на ранок 4 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та понад 1368 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
 
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
 
  • Донецькій - 536,
  • Харківській - 389,
  • Херсонській - 152,
  • Дніпропетровській - 143,
  • Київській - 130,
  • Запорізькій - 108,
  • Миколаївській - 107.
Протягом останніх днів:
 
  • 3 червня внаслідок обстрілу с. Михайлівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик. 
  • 4 червня внаслідок обстрілу м. Дніпро травмовано хлопчиків, одному 1 місяць, а іншому 17 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Тэги:  агрессия россии, харків
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