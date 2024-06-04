04.06.2024 09:30 Віталій Хінєвіч

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинула 551 дитина

Більше ніж 1919 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Станом на ранок 4 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула та понад 1368 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 536,

Харківській - 389,

Херсонській - 152,

Дніпропетровській - 143,

Київській - 130,

Запорізькій - 108,

Миколаївській - 107.

Протягом останніх днів:

3 червня внаслідок обстрілу с. Михайлівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик.

4 червня внаслідок обстрілу м. Дніпро травмовано хлопчиків, одному 1 місяць, а іншому 17 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.