04.06.2024 09:31

Цілодобовий кредит на картку

У разі ситуації, коли терміново знадобилася певна сума грошей, її доводиться позичати. Поширеними є кілька варіантів розв’язання проблеми з фінансами, яких бракує.

Взяти гроші в борг у знайомих чи друзів. Такий спосіб не підходить, якщо знайомі не мають вільних грошей, або їм не хочеться розповідати про свої проблеми. Та й займаючи у близьких людей, є ризик зіпсувати з ними стосунки.

Сходити в банк, де можна взяти кредит на тривалий термін. Але якщо людина не має офіційної роботи, постійного джерела доходу, або її дані перебувають у реєстрі боржників, кредит ніяка банківська установа не дасть. Або доведеться закладати цінне майно, домовлятися з поручителями, довго чекати, доки закінчиться перевірка. А коли гроші потрібні дуже терміново, такий варіант не підходить. Графіки роботи банків, їхнє закриття на період тривоги не дозволяють отримати кредит у будь-який час.

Звернутися до мікрофінансової організації, де можна швидко взяти кредит без офіційної роботи. МФО, які пропонують фінансові послуги у віддаленому режимі, працюють цілодобово. Такий вид кредитування має попит у різних категорій населення, оскільки супроводжується простими і зрозумілими умовами.

Особливості кредиту на карту

Процедуру оформлення онлайн позики максимально спрощено. Відсутня бюрократія та формальність на кшталт наявності довідки про доходи, ретельні перевірки, дзвінки.

Зручно оформляти кредит, не виходячи із дому. Не у всіх населених пунктах працюють відділення кредитно-фінансових компаній, і багатьом людям доводиться їхати до міста, щоби подати запит. З отриманням мікропозики таких складнощів вдається уникнути. І все, що потенційному позичальнику потрібно – це інтернет, мобільний телефон та банківська карта. До того ж дистанційний формат кредитування не має обмежень у часі, а отже, подати заявку та отримати гроші можна саме в той момент, коли з фінансами стало зовсім туго.

Високий відсоток схвалення кредиту завдяки лояльному ставленню до клієнтів та відсутності жорстких вимог. Користувачами кредитного сервісу стають не лише особи, які офіційно працевлаштовані, а й безробітні, фрилансери, домогосподарки, пенсіонери, студенти.

Позичальник може вибирати кредитні умови за допомогою електронного калькулятора. Виставляючи параметри, він дізнається про повний розмір кредиту, дату і графік його погашення.

Як беруть цілодобовий кредит?

Клієнтами МФО можуть бути лише повнолітні громадяни України. При надсиланні запиту потрібно буде не лише вказати персональні дані, а й пред'явити копію паспорта та ІПН. Гроші перераховуються одержувачу одним платежем на його банківську картку. Карта має бути українського зразка, з чинним терміном та позитивним балансом. Автоматична система проведе верифікацію картки, тому вона має належати позичальнику.

Клієнт МФО заповнює кредитну форму, прикріплює фото чи скан документів, прив'язує банківську картку. Запит на кредит розглядається автоматично за кілька хвилин, після чого позичальник отримує відповідь.