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04.06.2024  10:05   Віталій Хінєвіч

Станцію «Холодна гора» відчинено для обслуговування пасажирів

Поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену у звичному режимі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
Зазначається, що станція метро «Холодна гора» знову відчинена для обслуговування пасажирів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що станція метро «Холодна гора» буда тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів.
 
Тэги:  метро, харків
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