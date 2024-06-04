Станція метро «Холодна гора» тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів

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Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки можуть нагадати про старі образи та розчарування, день схиляє до зациклення на дрібницях. Це може виявитися корисним, полегшуючи точні науки та інтелектуальну працю.

Прогноз погоди у Харкові на 4 червня У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.