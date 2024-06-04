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04.06.2024  08:50   Віталій Хінєвіч

Станція метро «Холодна гора» тимчасово зачинена для обслуговування пасажирів

Станція метро тимчасово зачинена по заявці чергового з відділу поліції в метрополітені.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
«Поїзди тимчасово слідують Холодногірсько-заводською лінією до станції «Вокзальна».
 
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики ремонтують прифронтову дорогу Харківщини.
 
Тэги:  метро, харків
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