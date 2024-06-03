03.06.2024 22:10 Рита Парфенова

Шляховики ремонтують прифронтову дорогу Харківщини (фото)

На одній з прифронтових доріг Харківської області працюють декілька бригад підприємства "Автострада".





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Ця дорога є однією з найважливіших для Харківщини. Вона забезпечує зв’язок із лівим берегом Осколу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, що є критичним для наших військових, які боронять кордон України на Харківщині. Під час евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, і гарна дорога допомагає зекономити цей дорогоцінний час.

«Логістичне забезпечення військових – ще одне важливе завдання, пов’язане зі станом доріг. Кожна хвилина має значення для підвозу боєприпасів або перекидання резерву. Тому ми працюємо для військових, незалежно від думок "диванних експертів" щодо необхідності ремонту прифронтових доріг», – повідомили у Службі.

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