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03.06.2024  22:10   Рита Парфенова

Шляховики ремонтують прифронтову дорогу Харківщини (фото)

На одній з прифронтових доріг Харківської області працюють декілька бригад підприємства "Автострада".

Шляховики ремонтують прифронтову дорогу Харківщини (фото)
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Ця дорога є однією з найважливіших для Харківщини. Вона забезпечує зв’язок із лівим берегом Осколу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, що є критичним для наших військових, які боронять кордон України на Харківщині. Під час евакуації поранених українських бійців важлива кожна хвилина, і гарна дорога допомагає зекономити цей дорогоцінний час.
 
Шляховики ремонтують прифронтову дорогу Харківщини (фото)
 
«Логістичне забезпечення військових – ще одне важливе завдання, пов’язане зі станом доріг. Кожна хвилина має значення для підвозу боєприпасів або перекидання резерву. Тому ми працюємо для військових, незалежно від думок "диванних експертів" щодо необхідності ремонту прифронтових доріг», – повідомили у Службі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції «Історичний музей» тимчасово буде зачинено частину пішохідного переходу.
 
Шляховики ремонтують прифронтову дорогу Харківщини (фото)
Тэги:  дорога, харків
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