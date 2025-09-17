17.09.2025 09:43 Рита Парфенова

У Харкові оновлюють дорожню розмітку (фото)

Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують роботи з нанесення розмітки на міських дорогах. Основні роботи виконуються вночі, щоб не заважати руху транспорту.

У Харкові триває оновлення дорожньої розмітки, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в КП «Шляхрембуд», у Салтівському районі вже відновили пішохідні переходи.

Цього року працівники підприємства нанесли близько 220 тисяч квадратних метрів розмітки. Роботи здебільшого виконуються у нічний час, що дозволяє уникати перешкод для транспорту.

Вдень фахівці працюють на віддалених ділянках доріг, де тимчасове перекриття не створює значних незручностей для мешканців і водіїв.

