У Харкові оновлюють дорожню розмітку (фото)

Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують роботи з нанесення розмітки на міських дорогах. Основні роботи виконуються вночі, щоб не заважати руху транспорту.
У Харкові триває оновлення дорожньої розмітки, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в КП «Шляхрембуд», у Салтівському районі вже відновили пішохідні переходи.
Цього року працівники підприємства нанесли близько 220 тисяч квадратних метрів розмітки. Роботи здебільшого виконуються у нічний час, що дозволяє уникати перешкод для транспорту.
Вдень фахівці працюють на віддалених ділянках доріг, де тимчасове перекриття не створює значних незручностей для мешканців і водіїв.
