    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові оновлюють дорожню розмітку (фото)
17.09.2025  09:43   Рита Парфенова

У Харкові оновлюють дорожню розмітку (фото)

Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують роботи з нанесення розмітки на міських дорогах. Основні роботи виконуються вночі, щоб не заважати руху транспорту.

У Харкові триває оновлення дорожньої розмітки, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в КП «Шляхрембуд», у Салтівському районі вже відновили пішохідні переходи.

Цього року працівники підприємства нанесли близько 220 тисяч квадратних метрів розмітки. Роботи здебільшого виконуються у нічний час, що дозволяє уникати перешкод для транспорту.

Вдень фахівці працюють на віддалених ділянках доріг, де тимчасове перекриття не створює значних незручностей для мешканців і водіїв.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 15 по 20 вересня 2025 року через ремонт трамвайної колії з 9:00 до 17:00 буде обмежений рух транспорту на трамвайному переїзді біля перехрестя пр. Тракторобудівників і вул. Єдності.
Тэги:  дорога, харків
