09.09.2025  11:56   Рита Парфенова

Водіїв закликають уникати траси М-03 між Ізюмом і Слов’янськом через загрозу дронів

На Лиманському напрямку окупанти масово застосовують ударні FPV-дрони. Найбільш небезпечна ділянка – траса М-03 від Ізюма до Слов’янська. Водіям радять користуватися альтернативними шляхами.

На трасі М-03 між Ізюмом і Слов’янськом небезпечно через масові атаки дронів

Як повідомляє РЕДПОСТ, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області закликала водіїв уникати ділянки траси М-03 Ізюм – Слов’янськ. Причина – активне застосування російськими військовими ударних FPV-дронів на Лиманському напрямку.

Зазначається, що безпілотники ворог використовує не лише проти військової техніки, а й проти цивільних автомобілів. Саме відрізок дороги від Ізюма до Слов’янська залишається однією з найнебезпечніших зон.

Фахівці радять водіям при плануванні поїздок враховувати ситуацію та, за можливості, обирати альтернативні маршрути у напрямку Слов’янська. У службі наголошують: дотримання цих порад допоможе зберегти життя та здоров’я.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в прикордонних районах Харківщини відремонтували аварійні ділянки автодоріг.
Тэги:  дорога, харків
