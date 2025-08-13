13.08.2025 14:29 Рита Парфенова

У прикордонних районах Харківщини відремонтували аварійні ділянки автодоріг

На ключових автошляхах Дергачівщині замінили асфальт на найбільш проблемних відрізках. Роботи проведено на дорогах, якими щодня користуються тисячі людей і які мають стратегічне значення для оборони.

На Дергачівщині завершили ремонт найбільш аварійних ділянок на основних транспортних маршрутах. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, на частині дороги Дергачі – Козача Лопань, між Дергачами та селом Безруки, замінено асфальтне покриття на відрізку довжиною близько 300 метрів.

Ще один ремонт виконали на автошляху Харків – Золочів, біля міського стадіону «Авангард», де оновили 100 метрів дорожнього полотна.

За словами Задоренка, дорогами державного значення, що ведуть до Золочева та Козачої Лопані, щодня користуються тисячі цивільних і військових. Ці транспортні артерії забезпечують логістику, оперативне переміщення людей, постачання товарів та гуманітарної допомоги, а також виконання оборонних завдань у прикордонному регіоні.

Водночас, зауважив він, проблемні ділянки, які потребують ремонту, ще залишаються. Місцева влада, керуючись зверненнями жителів та власною ініціативою, інформує про них відповідні служби й сподівається на підтримку в найближчій перспективі.

