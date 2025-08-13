13.08.2025 14:54 Рита Парфенова

Поблизу Куп’янська російський дрон атакував поліцейський автомобіль, що їхав на виклик

На трасі під Куп’янськом російський FPV-дрон влаштував засідку на поліцейський екіпаж. Завдяки діям водія та броні автомобіля вдалося уникнути загибелі правоохоронців.

Російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції, що прямував на виклик поблизу Куп’янська. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Інцидент стався 12 липня під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце, де було виявлено тіло чоловіка. Дрон перебував у засідці просто на роздільній смузі дороги та атакував, щойно автомобіль наблизився.

Мішенню був водій. Поліцейський, який перебував за кермом, помітив загрозу, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому удар припав на задню частину автомобіля.

У результаті вибуху слідчий, експерт, криміналіст та водій отримали контузії, але вижили. Машина була броньованою, що також допомогло зберегти життя членам екіпажу.

За словами Болвінова, подібні засідки вже стали буденністю в районах, наближених до лінії фронту. Російські дрони чатують уздовж доріг, дистанційно мінують перехрестя та атакують екіпажі ДСНС і поліції. Попри це, правоохоронці продовжують працювати та надавати допомогу мешканцям прикордонних населених пунктів.

