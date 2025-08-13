13.08.2025 14:11 Рита Парфенова

На Харківщині засудили до 11 років ув’язнення пособника окупантів з Липців

29-річний мешканець Липців співпрацював із російськими військовими, допомагав їм пересуватися місцевістю та відбирати автомобілі у селян. Суд визнав його винним у пособництві державі-агресору.

Служба безпеки України зібрала докази вини 29-річного жителя селища Липці Харківського району, який під час російської окупації добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік не мав постійного місця роботи, але погодився допомагати російським військовим. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Пособник супроводжував автівки окупантів, показував безпечні маршрути для непомітного просування до позицій українських військових, а також брав участь у грабежах місцевих мешканців. За даними слідства, пособник виїжджав разом із загарбниками у селище та вказував, у кого з односельців є позашляховики.

У травні 2022 року він навів російських військових на домоволодіння сусіда, де стояла повнопривідна «Нива». Після його допомоги окупанти силоміць забрали машину та використали її для власних потреб. Крім того, чоловік допомагав загарбникам розвантажувати автомобілі.

Співробітники СБУ затримали його у березні 2023 року під час стабілізаційних заходів у звільнених населених пунктах Харківського району.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору») та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Додатково він позбавлений права ще протягом 11 років обіймати посади в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що отримав вирок російський агент, який підірвав авто з українським воїном.