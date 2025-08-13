13.08.2025 13:59 Рита Парфенова

Бригада екстреної допомоги врятувала життя харків’янину під час клінічної смерті

56-річний чоловік пережив клінічну смерть через тромбоемболію легеневої артерії. Завдяки оперативним діям медиків йому вдалося відновити серцебиття та доправити до лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

12 серпня о 13:42 до бригади екстреної медичної допомоги №801 КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» надійшов виклик про клінічну смерть у 56-річного жителя Харкова.

До складу виїзної бригади входили лікар Михайло Нечай, парамедик Андрій Євтушенко та екстрений медичний технік Наріман Мамедов. Під час прибуття вони зафіксували у пацієнта клінічну смерть, спричинену тромбоемболією легеневої артерії.

Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, і завдяки злагодженій роботі вдалося відновити серцеву діяльність. Після стабілізації стану пацієнта його шпиталізували до лікарні для подальшого лікування.

