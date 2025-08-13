    
13.08.2025  13:59   Рита Парфенова

Бригада екстреної допомоги врятувала життя харків’янину під час клінічної смерті

56-річний чоловік пережив клінічну смерть через тромбоемболію легеневої артерії. Завдяки оперативним діям медиків йому вдалося відновити серцебиття та доправити до лікарні.

Бригада ЕМД №801

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

12 серпня о 13:42 до бригади екстреної медичної допомоги №801 КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» надійшов виклик про клінічну смерть у 56-річного жителя Харкова.

До складу виїзної бригади входили лікар Михайло Нечай, парамедик Андрій Євтушенко та екстрений медичний технік Наріман Мамедов. Під час прибуття вони зафіксували у пацієнта клінічну смерть, спричинену тромбоемболією легеневої артерії.

Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, і завдяки злагодженій роботі вдалося відновити серцеву діяльність. Після стабілізації стану пацієнта його шпиталізували до лікарні для подальшого лікування.

