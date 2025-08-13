    
Внаслідок обстрілу Ківшарівки на Куп'янщині загинув мирний мешканець
13.08.2025  13:36   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу Ківшарівки на Куп’янщині загинув мирний мешканець

13 серпня російські війська обстріляли селище Ківшарівка Куп’янського району. Отримані поранення виявилися для чоловіка смертельними.

вибух

13 серпня близько 11:00 збройні сили рф завдали обстрілу по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Унаслідок ворожої атаки поранення та травми отримав місцевий житель. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Постраждалого намагалися доправити до лікарні, однак дорогою в автомобілі екстреної медичної допомоги він помер.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Слідчі фіксують обставини події та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти атакували Куп’янський та Ізюмський райони, застосувавши дрони-камікадзе та FPV. Постраждалих немає, але пошкоджено приватні будинки та складську будівлю.

