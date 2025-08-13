    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області суд повернув державі землю з курганом – пам’яткою археології
13.08.2025  13:14   Рита Парфенова

У Харківській області суд повернув державі землю з курганом – пам’яткою археології

Більше ніж 0,3 га історико-культурних земель незаконно вибули з державної власності ще у 2014 році.

позов задоволено

Як повідомляє РЕДПОСТ, Близнюківський районний суд Харківської області задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури та ухвалив рішення про повернення у власність держави земельної ділянки площею понад 0,3 га, розташованої на території Близнюківської селищної ради.

Прокурори встановили, що ділянка повністю знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення – кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер 8681-Ха). Землі історико-культурного призначення можуть відчужуватися лише за погодженням Кабінету Міністрів України та уповноважених органів у сфері охорони культурної спадщини.

У 2014 році районна державна адміністрація без таких погоджень незаконно передала ділянку у приватну власність, після чого землю поділили, передали в оренду та продали. Суд погодився з доводами прокуратури, що землі з об’єктами культурної спадщини не можуть бути приватизовані та повинні використовуватися в інтересах суспільства.

Повернення ділянки забезпечить збереження кургану та його належну охорону. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці повертають у власність держави протизаконно передані землі історичного значення під Харковом.

Тэги:  земля, прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Надзвичайні події Після рішення суду 8 гектарів лісу біля Печенізького водосховища повернули державі 01.08 Надзвичайні події На Харківщині через занижену оцінку рекреаційної землі бюджет втратив понад 15 млн грн 30.07 Надзвичайні події На Харківщині конфіскували 27 гектарів землі, які належали громадянам рф
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 