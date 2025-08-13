13.08.2025 13:14 Рита Парфенова

У Харківській області суд повернув державі землю з курганом – пам’яткою археології

Більше ніж 0,3 га історико-культурних земель незаконно вибули з державної власності ще у 2014 році.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Близнюківський районний суд Харківської області задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури та ухвалив рішення про повернення у власність держави земельної ділянки площею понад 0,3 га, розташованої на території Близнюківської селищної ради.

Прокурори встановили, що ділянка повністю знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення – кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер 8681-Ха). Землі історико-культурного призначення можуть відчужуватися лише за погодженням Кабінету Міністрів України та уповноважених органів у сфері охорони культурної спадщини.

У 2014 році районна державна адміністрація без таких погоджень незаконно передала ділянку у приватну власність, після чого землю поділили, передали в оренду та продали. Суд погодився з доводами прокуратури, що землі з об’єктами культурної спадщини не можуть бути приватизовані та повинні використовуватися в інтересах суспільства.

Повернення ділянки забезпечить збереження кургану та його належну охорону. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

