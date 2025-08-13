13.08.2025 12:44 Рита Парфенова

40 харківських дітей поїхали на спортивні збори до французького Лілля

Юні спортсмени з Харкова проведуть два тижні у Франції, де тренуватимуться, відвідають море та візьмуть участь у насиченій культурній програмі.

До французького міста Лілль вирушила група з 40 юних спортсменів Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Серед учасників – представники каякінгу, футболу та баскетболу.

Протягом двотижневих зборів для дітей організують тренування з обраних видів спорту, заняття верховою їздою, поїздку до моря та відвідування футбольного матчу.

Проживання, харчування та вся програма перебування у Франції фінансуються муніципалітетом Лілля.

