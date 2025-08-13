    
Главная Новини Харкова Спорт 40 харківських дітей поїхали на спортивні збори до французького Лілля
13.08.2025  12:44   Рита Парфенова

40 харківських дітей поїхали на спортивні збори до французького Лілля

Юні спортсмени з Харкова проведуть два тижні у Франції, де тренуватимуться, відвідають море та візьмуть участь у насиченій культурній програмі.

Новини Харкова: 40 юних спортсменів вирушили на збори до Лілля

До французького міста Лілль вирушила група з 40 юних спортсменів Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Серед учасників – представники каякінгу, футболу та баскетболу.

Протягом двотижневих зборів для дітей організують тренування з обраних видів спорту, заняття верховою їздою, поїздку до моря та відвідування футбольного матчу.

Проживання, харчування та вся програма перебування у Франції фінансуються муніципалітетом Лілля.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як провели канікули діти комунальників та про організований містом вдпочинок для дітей з родин ВПО.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Спорт Біатлоністи Харківщини стали призерами чемпіонату України 12.08 Спорт Харківські веслувальники здобули три медалі на чемпіонаті України з академічного веслування 11.08 Спорт Харків'янка Софія Гречко здобула золото у плаванні в ластах на Всесвітніх іграх
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 