40 харківських дітей поїхали на спортивні збори до французького Лілля

Юні спортсмени з Харкова проведуть два тижні у Франції, де тренуватимуться, відвідають море та візьмуть участь у насиченій культурній програмі.
До французького міста Лілль вирушила група з 40 юних спортсменів Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Серед учасників – представники каякінгу, футболу та баскетболу.
Протягом двотижневих зборів для дітей організують тренування з обраних видів спорту, заняття верховою їздою, поїздку до моря та відвідування футбольного матчу.
Проживання, харчування та вся програма перебування у Франції фінансуються муніципалітетом Лілля.
