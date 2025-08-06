06.08.2025 18:00 Дмитро Колонєй

Діти харківських комунальників провели канікули у Польщі (фото)

Стало відомо, як відпочивали діти співробітників КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , 25 дітей співробітників КП «ХТМ» провели 10-денні канікули в польському місті Ченстохова.

Поїхали відпочивати діти, чиї батьки захищають країну на фронті, повернулися з пораненнями або зникли безвісти, а також працюють слюсарями, операторами котелень, майстрами. Польська сторона організувала для харківської делегації спортивно-оздоровчий відпочинок і розважальні заходи.

Крім того, працівники підприємства цього року могли придбати пільгові путівки до санаторіїв України. Влітку в Трускавці та Ворохті відпочили майже 100 дорослих і 45 дітей з родин теплоенергетиків. Також з червня по серпень 68 дітей відпочивали в таборі «Синьогора» в Карпатах.

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