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06.08.2025  18:00   Дмитро Колонєй

Діти харківських комунальників провели канікули у Польщі (фото)

Стало відомо, як відпочивали діти співробітників КП «Харківські теплові мережі».

Провели канікули у Польщі діти комунальників: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 25 дітей співробітників КП «ХТМ» провели 10-денні канікули в польському місті Ченстохова. 
 
Поїхали відпочивати діти, чиї батьки захищають країну на фронті, повернулися з пораненнями або зникли безвісти, а також працюють слюсарями, операторами котелень, майстрами. Польська сторона організувала для харківської делегації спортивно-оздоровчий відпочинок і розважальні заходи. 
 
Провели канікули у Польщі діти комунальників: Новини Харкова
 
Провели канікули у Польщі діти комунальників: Новини Харкова
 
Провели канікули у Польщі діти комунальників: Новини Харкова
 
Крім того, працівники підприємства цього року могли придбати пільгові путівки до санаторіїв України. Влітку в Трускавці та Ворохті відпочили майже 100 дорослих і 45 дітей з родин теплоенергетиків. Також з червня по серпень 68 дітей відпочивали в таборі «Синьогора» в Карпатах.
 
Провели канікули у Польщі діти комунальників: Новини Харкова
 
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Нагадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що харківські діти з родин ВПО поїхали на відпочинок.
 
Тэги:  діти, відпочинок, харків, агрессия россии
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