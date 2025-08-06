06.08.2025 17:31 Дмитро Колонєй

Кажани почали нападати на людей

Укус тварини може бути смертельно небезпечним.



Кажани почали нападати на людей



Як повідомляє РЕДПОСТ, по Україні стали траплятися випадки нападів кажанів на лідей. У Сумах вже двіі кажани нападали, коли місцеві намагалися вигнати їх зі свого дому.

Слід зазначити, що в Україні люди мали неприємні "зустрчі" із кажанами й раніше. Так, 20 років тому, теж у серпні на Чер­ка­щи­ні на чо­ло­ві­ка кажан на­пав на ро­бо­чо­му міс­ці. Він за­ле­ті­в до ка­бі­не­ту, чо­ло­вік його пій­мав, літуча тварина, аби вир­ва­ти­ся на сво­бо­ду, уку­сила йо­го.

У дру­го­му ви­пад­ку ка­жан зва­лив­ся на ди­тя­чий май­дан­чик, де грав­ся 6-річ­ний хлоп­чик. Він узяв у ру­ки ле­тю­чу ми­шу і та гриз­ну­ла ди­ти­ну за па­лець.

У 2018 році в службах порятунку тварин також збільшувалась кількість заявок на порятунок рукокрилих, які залітають до квартир.

Фахівці рекомендують у разі появи кажана в квартирі, одягнути якісь рукавиці і спіймати тварину так, щоб не пошкодити їй крила. Ка­жа­ни мо­жуть пе­ре­да­ва­ти сказ, то­му з про­фі­лак­тич­ною ме­тою лю­дям, особливо, яких вкусили кажани, слід проходити лі­ку­ван­ня.

Нагнадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що кіт зі сказом напав на жінку у Харкові, введено карантин.