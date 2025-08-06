Кажани почали нападати на людей

Укус тварини може бути смертельно небезпечним.
Як повідомляє РЕДПОСТ, по Україні стали траплятися випадки нападів кажанів на лідей. У Сумах вже двіі кажани нападали, коли місцеві намагалися вигнати їх зі свого дому.
Слід зазначити, що в Україні люди мали неприємні "зустрчі" із кажанами й раніше. Так, 20 років тому, теж у серпні на Черкащині на чоловіка кажан напав на робочому місці. Він залетів до кабінету, чоловік його піймав, літуча тварина, аби вирватися на свободу, укусила його.
У другому випадку кажан звалився на дитячий майданчик, де грався 6-річний хлопчик. Він узяв у руки летючу мишу і та гризнула дитину за палець.
Нагнадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що кіт зі сказом напав на жінку у Харкові, введено карантин.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
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