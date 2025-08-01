01.08.2025 17:32 Дмитро Колонєй
У Харкові виявили хворого на сказ кота, введено карантин
Стало відомо, що сталося з котом та його господаркою у Салтівському районі Харкова.
У Харкові виявили хворого на сказ кота, введено карантин
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 29 липня 2025 року на території Салтівського району вкусив жінку та загинув кіт. Лабораторні дослідження підтвердили, що у тварини був сказ. З нею контактувала лише жінка, якій надається вся необхідна медична допомога.\
Введено карантин та затверджений план заходів для ліквідації осередку сказу на частині території Салтівського району, обмеженій
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пр. Тракторобудівників,
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вул. Василя Стуса,
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вул. Гвардійців-Широнінців та
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пр. Ювілейним,
Нагадаємо, сказ - це небезпечна інфекційна хвороба, що уражає тварин і людей. Найефективнішим способом профілактики є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до державної дільничної лікарні ветмедицини:
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№1 - вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
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№2 - вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54 та (097) 445-26-46;
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№3 - вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;
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№4 - вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.
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