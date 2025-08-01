01.08.2025 17:32 Дмитро Колонєй

У Харкові виявили хворого на сказ кота, введено карантин

Стало відомо, що сталося з котом та його господаркою у Салтівському районі Харкова.



У Харкові виявили хворого на сказ кота, введено карантин



Як повідомляє РЕДПОСТ , 29 липня 2025 року на території Салтівського району вкусив жінку та загинув кіт. Лабораторні дослідження підтвердили, що у тварини був сказ. З нею контактувала лише жінка, якій надається вся необхідна медична допомога.\

Введено карантин та затверджений план заходів для ліквідації осередку сказу на частині території Салтівського району, обмеженій

пр. Тракторобудівників,

вул. Василя Стуса,

вул. Гвардійців-Широнінців та

пр. Ювілейним,

Нагадаємо, сказ - це небезпечна інфекційна хвороба, що уражає тварин і людей. Найефективнішим способом профілактики є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до державної дільничної лікарні ветмедицини:

№1 - вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 - вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54 та (097) 445-26-46;

№3 - вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 - вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ інформував, який радіаційний фон в Харкові та області на 1 серпня 2025 року.