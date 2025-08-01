01.08.2025 18:09 Дмитро Колонєй

Через ремонтні роботи змінять маршрут харківські трамвай та тролейбус

На який час введені обмеження руху електротранспорту розповіли в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



Через ремонтні роботи змінять маршрут харківські трамвай та тролейбус



Як повідомляє РЕДПОСТ , 2 серпня 2025 року з 9:30 до 17:00 через проведення АТ «Харківобленерго» ремонтних робіт та знеструмлення деяких ділянок контактної мережі наземного електротранспорту, буде припинений рух

трамваїв на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Європейської до пр. Перемоги, та

тролейбусів на вул. 23 Серпня, на ділянці від вул. Клочківської до пр. Науки, буде припинений

Трамвай №20 курсуватиме так:

(частина 1): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

(частина 2): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Мала Данилівка»;

Тролейбус №12 ходитиме таким шляхом

розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Науки – ст. м. «Держпром».

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Тимчасовий автобус їздитиме таким чином

пр. Перемоги (розворотне коло) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що тролейбус в центрі Харкова змінив маршрут.