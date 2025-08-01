01.08.2025 18:09 Дмитро Колонєй
Через ремонтні роботи змінять маршрут харківські трамвай та тролейбус
На який час введені обмеження руху електротранспорту розповіли в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Через ремонтні роботи змінять маршрут харківські трамвай та тролейбус
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 2 серпня 2025 року з 9:30 до 17:00 через проведення АТ «Харківобленерго» ремонтних робіт та знеструмлення деяких ділянок контактної мережі наземного електротранспорту, буде припинений рух
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трамваїв на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Європейської до пр. Перемоги, та
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тролейбусів на вул. 23 Серпня, на ділянці від вул. Клочківської до пр. Науки, буде припинений
Трамвай №20 курсуватиме так:
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(частина 1): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;
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(частина 2): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Мала Данилівка»;
Тролейбус №12 ходитиме таким шляхом
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розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Науки – ст. м. «Держпром».
Тимчасовий автобус їздитиме таким чином
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пр. Перемоги (розворотне коло) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що тролейбус в центрі Харкова змінив маршрут.
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