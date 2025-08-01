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01.08.2025  18:09   Дмитро Колонєй

Через ремонтні роботи змінять маршрут харківські трамвай та тролейбус

На який час введені обмеження руху електротранспорту розповіли в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Через ремонтні роботи змінять маршрут харківські трамвай та тролейбус
Як повідомляє РЕДПОСТ, 2 серпня 2025 року з 9:30 до 17:00 через проведення АТ «Харківобленерго» ремонтних робіт та знеструмлення деяких ділянок контактної мережі наземного електротранспорту, буде припинений рух
  • трамваїв на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Європейської до пр. Перемоги, та
  • тролейбусів на вул. 23 Серпня, на ділянці від вул. Клочківської до пр. Науки, буде припинений 

Трамвай №20 курсуватиме так:

 
  • (частина 1): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська –  розворотне коло «Вул. Європейська»;
  • (частина 2): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська –  розворотне коло «Мала Данилівка»;

Тролейбус №12 ходитиме таким шляхом 

  • розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Науки – ст. м. «Держпром».
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Тимчасовий автобус їздитиме таким чином

 
  • пр. Перемоги (розворотне коло) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що тролейбус в центрі Харкова змінив маршрут.

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай, тролейбус
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