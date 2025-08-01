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01.08.2025  10:11   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 31 липня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 13
  • Золочів – 12
  • Богодухів – 11
  • Коломак – 14
  • Великий Бурлук – 10
  • Печеніги – 11
  • Слобожанське – 12
  • Куп’янськ – 11
  • Берестин – 12
  • Лозова – 10
  • Ізюм – 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 31 липня 2025 року.

Тэги:  радіація, харків
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