01.08.2025 10:35 Рита Парфенова

1 серпня в Харківській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Києву

Харківщина вшановує памʼять жертв російської атаки на столицю, що забрала 28 життів, серед яких троє дітей. Тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих може зрости.



Фото: ХОВА

1 серпня в Харківській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Києву. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок російської атаки, що сталася в ніч на 31 липня, загинули щонайменше 28 людей. Серед жертв – троє дітей віком 2, 6 і 17 років.

Розбір завалів ще триває. Кількість загиблих може збільшитися.

«Харківщина знає цей біль втрати. Ми з вами», – йдеться у зверненні до родин загиблих.

В області приспущені державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів і трансляція розважального контенту.

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