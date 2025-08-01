1 серпня в Харківській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Києву

Харківщина вшановує памʼять жертв російської атаки на столицю, що забрала 28 життів, серед яких троє дітей. Тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих може зрости.
1 серпня в Харківській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Києву. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок російської атаки, що сталася в ніч на 31 липня, загинули щонайменше 28 людей. Серед жертв – троє дітей віком 2, 6 і 17 років.
Розбір завалів ще триває. Кількість загиблих може збільшитися.
«Харківщина знає цей біль втрати. Ми з вами», – йдеться у зверненні до родин загиблих.
В області приспущені державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів і трансляція розважального контенту.
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