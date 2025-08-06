06.08.2025 17:00 Дмитро Колонєй

За матеріалами СБУ отримав вирок російський агент, який підірвав авто з українським воїном

У Харкові засуджено останього участника ворожої оперативно-бойової групи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, ворожа оперативно-бойова група ГРУ, у Харкові влітку 2024 року підірвала авто з воїном ЗСУ.

Український захисник отримав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ затримала всіх чотирьох учасників ворожого осередку, коли вони готували новий теракт у прифронтовому місті. Троє з них у червні цього року вже отримали реальні терміни покарання.

Наразі за матеріалами Служби безпеки засуджено їхнього спільника. Ним виявся 41-річний безробітний харків’янин, якого окупанти завербували через його давнього приятеля – бойовика спецназу російського ГРУ.

Усі четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки росіян. За його вказівками учасники ворожої групи стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів.

Одночасно вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але Служба безпеки зірвала плани ворога.

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На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала 4-го учасника групи винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агента ФСБ, який зливав координати енергообʼєктів і ППО у Харкові.