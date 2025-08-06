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06.08.2025  18:33   Дмитро Колонєй

Вбивство Володимира Вакуленка на Харківщині: встановлено особу ще одного співучасника

Російський окупант брав участь у злочинах та жорстоке поводився з цивільним населенням Харківщини

Вбивав Володимира Вакуленка та ще трьох людей, жорстоке поводився з цивільним населенням ще один загарбник: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківщини встановили особу четвертого співучасника вбивства українського письменника, громадського діяча Володимира Вакуленка та ще трьох людей, серед яких — ветеран АТО. Зловминсиком виявився уродженець міста Луганськ — військовослужбовець взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу окупаційної армії, з позивним «Кірʼян». Загарбник у березні 2022 року,
  • разом із іншими військовими зазначеного підрозділу прибув до села Капитолівка Ізюмського району;
  • увірвався до будинку українського письменника Володимира Вакуленка;
  • викрав його й вивіз у невідомому напрямку;
  • утримував потерпілого в нелюдських умовах, катував, а згодом — розстріляв;
  • пограбував під час обшуку у будинку місцевого мешканця - забрав особисті речі, після чого незаконно позбавив його волі та утримував в підвалі два дні.
Вбивав Володимира Вакуленка та ще трьох людей, жорстоке поводився з цивільним населенням ще один загарбник: Новини Харкова
 
Слідчі з'ясували, що письменника били, катували, стріляли з пістолета по ногах, вивезли його до місця своєї дислокації та вбили пострілом із пістолета Макарова. Тіло письменника згодом знайшли у кюветі на узбіччі дороги.
 
Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, а отже — перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.
 
Раніше прокурори Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальні акти стосовно трьох інших окупантів цього ж підрозділу (командира, його заступника та кулеметника), які діяли разом з підозрюваним. Наразі триває судовий розгляд. Триває ідентифікація інших представників ворога, причетних до вказаних злочинів.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за матеріалами СБУ отримав вирок російський агент, який підірвав авто з українським воїном.
 
Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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