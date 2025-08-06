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06.08.2025  19:07   Мирон Зелений

Харківський театр отримав допомогу з Німеччини (фото)

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка отримав великий пасажирський автобус від німецького благодійного фонду «Sankt Augustin and friends hilft».


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У церемонії передачі допомоги взяли участь очільник благодійного фонду Ґюнтер Маасен та команда волонтерів, повідомляє РЕДПОСТ
 
Як зазначив генеральний директор - художній керівник театру Ігор Тулузов, поява власного транспорту відкриває для колективу театру перспективи - його залучатимуть до міських культурних заходів, виїздів у райони області, на деокуповані території тощо. 
 
Крім того, німецькі благодійники передали Харкову генератор для міської лікарні, медичне обладнання та ліки, автомобілі для військових, амуніцію для пожежно-рятувальних служб міста, одяг та інші речі для цивільного населення.
 
Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан подякувала німецьким партнерам за надану допомогу.

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Тэги:  харків, хнатоб, театр, допомога
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