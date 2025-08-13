    
Главная Новини Харкова Армія На харківському напрямку знищено 27 ворожих дронів і дві стартові позиції
13.08.2025  12:26   Рита Парфенова

На харківському напрямку знищено 27 ворожих дронів і дві стартові позиції

Минулої доби окупанти здійснили 52 обстріли, зокрема 19 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони відповіли знищенням техніки, дронів і позицій противника.

Харківський напрямок: за добу знищено 27 ворожих дронів

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 13 серпня обстановка в районах відповідальності підрозділів ОТУ «Харків» залишається складною, але контрольованою.

За добу зафіксовано 52 обстріли позицій українських військ, серед них 19 ударів дронами-камікадзе. У ході вогневого ураження та роботи підрозділів Сил оборони знищено й пошкоджено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника, включно з 27 безпілотниками та однією одиницею спеціальної техніки.

Також ліквідовано 26 укриттів для особового складу ворога та дві стартові позиції для запуску БпЛА.

Українські захисники продовжують завдання зі стримування й відсічі збройної агресії, зберігаючи контроль над ситуацією на харківському напрямку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили серію штурмів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, де противник намагався прорвати оборону одразу у кількох населених пунктах.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
