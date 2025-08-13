На харківському напрямку знищено 27 ворожих дронів і дві стартові позиції

Минулої доби окупанти здійснили 52 обстріли, зокрема 19 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони відповіли знищенням техніки, дронів і позицій противника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 13 серпня обстановка в районах відповідальності підрозділів ОТУ «Харків» залишається складною, але контрольованою.
За добу зафіксовано 52 обстріли позицій українських військ, серед них 19 ударів дронами-камікадзе. У ході вогневого ураження та роботи підрозділів Сил оборони знищено й пошкоджено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника, включно з 27 безпілотниками та однією одиницею спеціальної техніки.
Також ліквідовано 26 укриттів для особового складу ворога та дві стартові позиції для запуску БпЛА.
Українські захисники продовжують завдання зі стримування й відсічі збройної агресії, зберігаючи контроль над ситуацією на харківському напрямку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили серію штурмів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, де противник намагався прорвати оборону одразу у кількох населених пунктах.
