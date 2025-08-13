У Харкові відновлюють багатоповерхівку на вул. Соборності України (фото)

На Північній Салтівці тривають роботи з відновлення пошкодженого житлового фонду. У будинку на вул. Соборності України монтують металеві конструкції для майбутніх стін.
У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали від обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Зокрема, на Північній Салтівці, у багатоповерхівці на вул. Соборності України, фахівці встановлюють металеві конструкції, які стануть основою для зведення нових стін.
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, у будинку планують відновити зруйновані стіни та огородження балконів, відремонтувати покрівлю й фасад, а також замінити інженерні мережі у пошкоджених квартирах.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові триває капітальний ремонт багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій, пошкоджені внаслідок російських атак.
