    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відновлюють багатоповерхівку на вул. Соборності України (фото)
13.08.2025  11:28   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють багатоповерхівку на вул. Соборності України (фото)

На Північній Салтівці тривають роботи з відновлення пошкодженого житлового фонду. У будинку на вул. Соборності України монтують металеві конструкції для майбутніх стін.

Північна Салтівка: у Харкові відновлюють багатоповерхівку на вул. Соборності України

У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали від обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Зокрема, на Північній Салтівці, у багатоповерхівці на вул. Соборності України, фахівці встановлюють металеві конструкції, які стануть основою для зведення нових стін.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, у будинку планують відновити зруйновані стіни та огородження балконів, відремонтувати покрівлю й фасад, а також замінити інженерні мережі у пошкоджених квартирах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові триває капітальний ремонт багатоповерхівки на вулиці Наталії Ужвій, пошкоджені внаслідок російських атак. 

