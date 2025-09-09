Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета у Куп’янському районі: правоохоронці повідомили подробиці

Трагедія сталася 8 вересня у селі Зелений Гай Куп’янського району. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо схожого на гранату, тяжкі поранення отримали 12 та 11-річні хлопці.
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
