    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета у Куп’янському районі: правоохоронці повідомили подробиці
09.09.2025  12:00   Віталій Хіневич

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета у Куп’янському районі: правоохоронці повідомили подробиці

Трагедія сталася 8 вересня у селі Зелений Гай Куп’янського району. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо схожого на гранату, тяжкі поранення отримали 12 та 11-річні хлопці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що близько 18:30 діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. 12-річний хлопець знайшов предмет циліндричної форми та висмикнув кільце. Двоє його друзів устигли відійти на відстань, а 11-річний товариш залишився поруч із «підривником».
 
На місце події одразу виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Куп’янського районного відділу поліції. Постраждалих госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
 
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює всі обставини інциденту.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано удари по дев’яти населених пунктах.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння 09.09 Надзвичайні події Залишили помирати ув’язненого після побиття: передано до суду справу стосовно семи співробітників Харківського СІЗО 09.09 Надзвичайні події Лісничі розповіли про пожежі, що виникли на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 