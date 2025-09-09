09.09.2025 12:00 Віталій Хіневич

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета у Куп’янському районі: правоохоронці повідомили подробиці

Трагедія сталася 8 вересня у селі Зелений Гай Куп’янського району. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо схожого на гранату, тяжкі поранення отримали 12 та 11-річні хлопці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що близько 18:30 діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. 12-річний хлопець знайшов предмет циліндричної форми та висмикнув кільце. Двоє його друзів устигли відійти на відстань, а 11-річний товариш залишився поруч із «підривником».

На місце події одразу виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Куп’янського районного відділу поліції. Постраждалих госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

