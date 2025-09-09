Жіночий «Металіст 1925» виграв чемпіонат України з регбі

Харківська команда у фінальному турі Суперліги не залишила шансів суперницям та підтвердила чемпіонський статус.
Жіноча команда «Металіст 1925» стала чемпіоном України з регбі у Суперлізі сезону 2025 року. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
У вирішальних матчах харків’янки здобули перемоги над усіма суперницями. У поєдинку проти львівських «Левиць» рахунок склав 32:0, з одеським клубом – 34:0. Ще один матч завершився технічною перемогою «Металіста 1925» над ДЮСШ-2 «Прикарпатські вовчиці» з результатом 30:0.
Срібні медалі дісталися команді «Левиці» зі Львова, а бронза – РК «Одеса».
Тим самим харків’янки підтвердили своє лідерство у вітчизняному жіночому регбі.
