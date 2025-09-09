За добу на Харківщині зафіксовано удари по дев’яти населених пунктах

Внаслідок обстрілів та вибухів у Харківській області постраждали дорослі та діти, є загиблий. Пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші об’єкти інфраструктури.
Протягом минулої доби під ударами противника опинилися дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок обстрілів у селищі Великий Бурлук дістала поранення 60-річна жінка. У місті Ізюм через вибух невідомого предмета загинув 49-річний чоловік. Також у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади постраждали двоє хлопців – 11 та 12 років.
Окупанти застосували різні види озброєння:
Зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України протягом доби стримали наступальні дії російських військ у районах Вовчанська, Строївки, Куп’янська та сусідніх населених пунктів.
Комментариев: 0
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
влажность:
давление:
ветер: