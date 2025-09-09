    
09.09.2025  08:47   Рита Парфенова

За добу на Харківщині зафіксовано удари по дев’яти населених пунктах

Внаслідок обстрілів та вибухів у Харківській області постраждали дорослі та діти, є загиблий. Пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші об’єкти інфраструктури.


Протягом минулої доби під ударами противника опинилися дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів у селищі Великий Бурлук дістала поранення 60-річна жінка. У місті Ізюм через вибух невідомого предмета загинув 49-річний чоловік. Також у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади постраждали двоє хлопців – 11 та 12 років.

Окупанти застосували різні види озброєння:

  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 дрони «Молнія»;
  • 2 FPV-дрони;
  • 1 безпілотник невстановленого типу.

Зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі (м. Люботин) – три приватні будинки, автомобіль та електромережі;
  • у Куп’янському районі (с. Новомиколаївка, с. Плоске, сел. Приколотне) – сільськогосподарське підприємство, два склади, два комбайни, два трактори, приватний будинок і три господарчі споруди;
  • у Ізюмському районі (с. Шийківка, с. Погонівка) – господарча споруда, школа та складська будівля;
  • у Берестинському районі (сел. Дослідне) – вісім багатоквартирних будинків, магазин та адміністративна будівля.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України протягом доби стримали наступальні дії російських військ у районах Вовчанська, Строївки, Куп’янська та сусідніх населених пунктів.

