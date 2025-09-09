09.09.2025 08:19 Рита Парфенова

Бої на Харківщині: на двох напрямках відбиті 14 атак

Сили оборони України протягом доби стримали наступальні дії російських військ у районах Вовчанська, Строївки, Куп’янська та сусідніх населених пунктів.

У Харківській області тривають бої. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом останньої доби зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили дев’ять атак. Українські захисники відбили спроби штурму в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Ситуація на обох ділянках фронту залишається напруженою, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати противнику втрат.

