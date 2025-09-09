    
09.09.2025  08:19   Рита Парфенова

Бої на Харківщині: на двох напрямках відбиті 14 атак

Сили оборони України протягом доби стримали наступальні дії російських військ у районах Вовчанська, Строївки, Куп’янська та сусідніх населених пунктів.

мапа генштаб зсу

У Харківській області тривають бої. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом останньої доби зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили дев’ять атак. Українські захисники відбили спроби штурму в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

мапа генштаб зсу

Ситуація на обох ділянках фронту залишається напруженою, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати противнику втрат.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські воїни відбивають атаку ворога на Вовчанськ.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
