Розмінування на Харківщині – графік підривних робіт 9 вересня

9 вересня сапери здійснюватимуть контрольовані підриви боєприпасів у Чугуївському та Ізюмському районах. Мешканців попереджають про можливі звуки вибухів.
У вівторок, 9 вересня, на території Харківської області триватимуть роботи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Фахівці планують здійснити підривні заходи:
Місцевих жителів закликають зберігати спокій: звуки вибухів у зазначений час пов’язані з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
