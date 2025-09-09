    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування на Харківщині – графік підривних робіт 9 вересня
09.09.2025  08:32   Рита Парфенова

Розмінування на Харківщині – графік підривних робіт 9 вересня

9 вересня сапери здійснюватимуть контрольовані підриви боєприпасів у Чугуївському та Ізюмському районах. Мешканців попереджають про можливі звуки вибухів.

розмінування

У вівторок, 9 вересня, на території Харківської області триватимуть роботи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Фахівці планують здійснити підривні заходи:

  • з 08:00 до 10:00 поблизу села Нова Гнилиця Чугуївського району;
  • з 09:00 до 10:00 у районі міста Балаклія Ізюмського району;
  • з 11:00 до 13:00 неподалік села Іванчуківка Ізюмського району.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій: звуки вибухів у зазначений час пов’язані з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України протягом доби стримали наступальні дії російських військ у районах Вовчанська, Строївки, Куп’янська та сусідніх населених пунктів.

Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Надзвичайні події Сапери ДСНС за тиждень знищили понад 600 боєприпасів на Харківщині 08.08 Надзвичайні події На Харківщині сьогодні проводять підривні роботи у двох районах 02.08 Надзвичайні події Сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 