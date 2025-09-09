09.09.2025 08:32 Рита Парфенова

Розмінування на Харківщині – графік підривних робіт 9 вересня

9 вересня сапери здійснюватимуть контрольовані підриви боєприпасів у Чугуївському та Ізюмському районах. Мешканців попереджають про можливі звуки вибухів.

У вівторок, 9 вересня, на території Харківської області триватимуть роботи з розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Фахівці планують здійснити підривні заходи:

з 08:00 до 10:00 поблизу села Нова Гнилиця Чугуївського району;

з 09:00 до 10:00 у районі міста Балаклія Ізюмського району;

з 11:00 до 13:00 неподалік села Іванчуківка Ізюмського району.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій: звуки вибухів у зазначений час пов’язані з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

